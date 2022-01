[ARTIGO COM SPOILER]

A expectativa era grande e cerca de um mês e 12 dias depois, conforme a data de estreia de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" em cada país, surgiu a primeira entrevista com Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield.

A sua presença no mesmo filme foi um segredo que os estúdios Sony e a Marvel conseguiram proteger durante quase dois anos em segredo (ou pelo menos, manter na incerteza após algumas fotografias clandestinas e um vídeo aparecerem online), juntamente com os atores, principalmente Andrew Garfield, que passou o ano passado a dar entrevistas sobre dois outros filmes e a mentir sobre o seu regresso como o super-herói pela primeira vez desde "O Fantástico Homem-Aranha", de 2014.

A entrevista foi feita na terça-feira e lançada com um 'timing' que está bem explícito no artigo divulgado pelo Deadline: aconteceu poucas horas antes de começar a votação esta quinta-feira para os Óscares, onde os estúdios decidiram apostar forte na candidatura a Melhor Filme após o grande sucesso comercial (atualmente o sexto mais rentável de sempre nas bilheteiras mundiais, apesar da pandemia) e a reação emocional ao encontro de três gerações de Homem-Aranha.

Durante cerca de 30 minutos fala-se sobre a surpresa com a gigantesca reação do público, com Tom Holland a revelar que um dos seus passatempos preferidos neste momento é ver vídeos online das reações à primeira cena em que entram Andrew Garfield e Tobey Maguire; o primeiro contacto dos estúdios com os dois primeiros Homem-Aranha para debater a ideia de juntar os super-heróis (com Garfield a dizer que esperou pelo 'sim' de Maguire para também avançar); o impacto emocional do filme e de ser Peter Parker, e como vários momentos que aparecem na versão final não estavam no argumento; o 'jogo' de Garfield para mentir a toda a gente durante meses; e o primeiro dia que juntou os três atores.

No fim, Tom Holland também respondeu à pergunta sobre se é o fim da sua jornada como Homem-Aranha ou se regressará para a próxima fase da personagem, como o filme parece deixar suspenso.

“A verdade, e não vai gostar da verdade, não sei a resposta a essa pergunta. Para mim, este filme foi uma experiência tão especial como é possível. Partilhar o ecrã com estes tipos. Interpretar o Homem-Aranha pode ser uma experiência bastante alienante porque somos os únicos três tipos que fizeram isso. Portanto, poder partilhar isso com vocês os dois tem sido uma experiência maravilhosa de que guardo recordações incríveis. Não sei, há uma parte de mim que parece que é o momento perfeito para sair em direção ao pôr do sol e deixar vir o próximo miúdo sortudo para vestir o fato", explicou o ator antes de aligeirar a rir: "Ou poderei, não faço ideia, comprar uma casa nova e precisar de um salário e regressar”.

VEJA A ENTREVISTA.