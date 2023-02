A curta-metragem portuguesa nomeada para os Óscares "Ice Merchants", o filme de abertura "Águas de Pastaza", de Inês T. Alves, o primeiro Encontro de Cinema Infantil para profissionais, um Cineconcerto com The Legendary Tigerman e uma homenagem à poeta Cecília Meireles e um total de 150 filmes de 40 países estão prometidos para a programação do décimo Play - Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil, que decorrerá entre 25 de fevereiro e 5 de março.

O Cinema São Jorge e a Cinemateca Júnior voltam a ser o palco de uma programação que reúne curtas e longas metragens produzidas para os mais novos no cinema, reveladas em festivais internacionais a nível internacional e reconhecidas pela qualidade e pelas temáticas abordadas.

Em comunicado, a organização destaca que este ano a proposta é "uma verdadeira viagem ao mundo, desafiando os mais jovens a descobrirem algo mais sobre a sua realidade" que exploram temas como ação climática, igualdade de género, inclusão, sonhos e adolescência.

“O Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa está há uma década a formar e a informar, a definir e a desconstruir. Procuramos chegar a todos, fisicamente e intelectualmente”, refere Catarina Ramalho, uma das diretoras do PLAY.

Destaque incontornável para "Ice Merchants", de João Gonzalez, o primeiro filme português a ser nomeado para um Óscar, na categoria de Melhor Curta--Metragem de Animação.

Também o filme de abertura será com Cinema Português: odocumentário "Águas de Pastaza", de Inês T. Alves, estreado no Festival Internacional de Berlim, sobre uma comunidade isolada de crianças em profunda intimidade com a natureza à sua volta na floresta tropical amazónica, assim como a relação com as novas tecnologias, “fenómeno recente na comunidade”.

A décima edição do Play acolherá ainda um concerto Famílias com The Legendary Tigerman e o 1.º Encontro sobre Cinema Infantil em Portugal, entre 2 e 3 de março, um evento internacional direcionado para a indústria cinematográfica, jornalistas, Instituições, académicos e Investigadores, profissionais e agentes educativos ligados ao setor infantil, organizado em seis mesas redondas com temas como a formação de novos públicos, a distribuição, produção e exibição de cinema infantil, como também a relevância desta indústria emergente.

O festival também acolhe nova categoria de filmes com a secção "+ 13", destinada ao público a entrar na adolescência, com a organização a destacar a exibição do holandês "Shabu", de Shamira Raphaëla, sobre um rapaz que parece maior do que na realidade é e tem de assumir a responsabilidade pelas suas ações.

Outra novidade é um Concurso de Incentivo à Escrita de Cinema: perante a constatação que "a presença do cinema português dirigido ao público do 1 aos 11 anos é residual”, como refere Catarina Ramalho, uma das diretoras do Play, é proposto este laboratório"para sensibilizar os criadores para a importância da formação de públicos, bem como, para o forte circuito internacional muitas vezes desconhecido”.

O concurso consiste na seleção de 10 ideias que serão apresentadas numa sessão de 'pitching' para um júri composto por cinco figuras independentes representativas de diversas áreas da indústria cinematográfica nacional, com a vencedora a receber um prémio de dois mil e quinhentos euros.

Com a descoberta dos seus versos em filmes, o festival homenageará Cecília Meireles, considerada uma das grandes poetas da língua portuguesa e uma das maiores poetas brasileira.

Todas as informações atualizadas estão disponíveis na página oficial do festival em www.playfest.pt.