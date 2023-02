"Ice Merchants", a primeira produção portuguesa nomeada aos Óscares, chega hoje a mais de 30 cinemas do país, incluindo Açores e Madeira.

A distribuidora Cinemundo indica que a curta-metragem realizada por João Gonzalez terá sessões próprias com horários dedicados, num modelo inédito de exibição no circuito comercial nacional para permitir a "sua acessível visualização nas condições que melhor homenageiam a sua deslumbrante animação".

Destacando "o propósito de celebrar uma obra nacional que despertou a curiosidade dos portugueses pelo seu triunfal percurso internacional", os bilhetes serão disponibilizados por um preço acessível e definido por cada cinema, entre os 2,5 e 3 euros.

Produzido pela cooperativa portuguesa COLA com Reino Unido e França, "Ice Merchants”, com 14 minutos, tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício. A partir daí, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

Terceiro filme de João Gonzalez, a estreia mundial aconteceu este ano na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado. Desde então, tem obtido vários prémios internacionais em contexto de festivais, nomeadamente na Austrália, México, Croácia e Inglaterra, que o tornavam elegível para a seleção de onde saíram os 10 finalistas.

CONHEÇA TODOS OS NOMEADOS AOS ÓSCARES 2023.

TRAILER.