"Ice Merchants" venceu na categoria de Melhor Curta-Metragem dos prémios Annie, os mais importantes do cinema de animação nos EUA e considerados o equivalente aos Óscares no género.

O realizador João Gonzalez e o produtor Bruno Caeteno não tiveram que esperar muito tempo pela boa notícia: a categoria foi a segunda nos 32 prémios entregues durante a 50.ª cerimónia do ramo de Hollywood da ASIFA - Associação Internacional de Cinema de Animação, no sábado à noite no Royce Hall da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (madrugada de domingo na Europa).

O filme venceu “Amok”, do húngaro Balázs Turai, “Black Slide”, do israelita Uri Lotan, “Love, Dad”, da checa Diana Cam Van Nguyen, e “The Flying Sailor”, das canadianas Amanda Forbis e Wendy Tilby.

O produtor Bruno Caetano partilhou o momento nas redes sociais.

"Ice Merchants" está também na corrida para os Óscares, a entregar a 12 de março, indicado para melhor curta-metragem de animação, numa nomeação inédita para uma produção portuguesa.

Na maior noite de Hollywood terá a concorrência da curta "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", de Charlie Mackesy e Matthew Freud para a Apple TV+, considerada a favorita e que ganhou noutra categoria dos Annie, a de Melhor Produção Especial, além de dois outros prémios de um total de sete nomeações.

Foi a segunda vez que um filme português ganhou neste evento, após "Tio Tomás - A Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa, na cerimónia de 2020, que ficou à porta da nomeação às estatuetas douradas.

“Ice Merchants”, o terceiro filme de João Gonzalez, é sobre perda e laços familiares, entre um pai e um filho, e tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício.

Esta curta-metragem, contada sem narrador nem diálogos, apenas por imagens desenhadas e música, tem coprodução da Cola Animation com Reino Unido e França.

“Ice Merchants” teve estreia mundial em 2022 na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado. Desde então, tem somado vários outros prémios em contexto de festivais.

Desde 16 de fevereiro que está exibição nos cinemas portugueses e obteve cerca de 3.400 espectadores na semana de estreia, segundo dados revelados à Lusa pela a distribuidora Cinemundo.

TRAILER.



Óscares' da animação dão favoritismo a Guillermo Del Toro

"Pinóquio de Guillermo Del Toro", da Netflix foi o grande vencedor dos Annies, com cinco prémios em nove nomeações, incluindo o de Melhor Filme e Realização, ultrapassando “Turning Red – Estranhamente Vermelho”, dos estúdios Pixar, “O Gato das Botas: O Último Desejo”, da Dreamworks, “The Sea Beast”, da Netflix, e “Wendell & Wild”, uma produção da Monkeypaw e da Gotham para a Netflix.

Também sem surpresa foi a categoria de Melhor Filme Independente, com a vitória de "Marcel the Shell With Shoes On", do estúdio A24, onde estavam nomeados "Charlotte", "Inu-Oh", "Petit Nicolas", e "O Dragão do meu Pai" (o único disponível em Portugal via Netflix).

"Pinóquio" e "Marcel" estão na corrida aos Óscares, juntamente com "Turning Red", "O Gato das Botas" e "O Monstro Marinho", com os prémios da Academia a favorecem o vencedor dos Annies para Melhor Filme: alinhou com a Academia dos Óscares 14 vezes nos últimos 20 anos.

Entre as 32 categorias, destaque ainda para a vitória na Netflix ainda com "Oni: Thunder God's Tale" nas minisséries, pelo último episódio "The Demon Moon Rises".