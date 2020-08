Foram várias as novidades apresentadas no DC FanDome, um evento na internet dedicado ao universo da DC Comics, nomeadamente ao seu lado mais visível nos dias de hoje, o dos filmes e séries de televisão.

A primeira parte do evento decorreu a 22 de agosto, com apresentações, entrevistas e trailers dos próximos filmes baseados em séries de BD da DC Comics, como "The Batman", "Mulher-Maravilha 1984", "Shazam!2", "Black Adam", "The Flash" e "Esquadrão Suicida", com a participação da portuguesa Daniela Melchior. Foi uma espécie de convenção virtual, que só está disponível para visualização durante 24 horas, e que foi criada para suprir o cancelamento da Comic-Con de San Diego devido à pandemia do COVID-19.

Um dos grandes destaques foram as primeiras imagens de "The Suicide Squad", uma sequela de "Esquadrão Suicida" focada em novas personagens, com James Gunn ("Guardiões da Galáxia") aos comandos e um elenco de uma vintena de estrelas, que inclui intérpretes do primeiro filme como Margot Robbie (como Harley Quinn), Jay Courtney, Viola Davis e Joel Kinnaman com novas caras como Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi, Michael Rooker, Taika Waititi, Nathan Fillion ou a portuguesa Daniela Melchior, que vimos recentemente em "Parque Mayer" e que aqui se estreia em grandes produções de Hollywood no papel da personagem Ratcatcher.

O realizador apresentou todas as personagens na sua conta no Twitter.

O filme tem estreia agendada para agosto de 2021 e as primeiras imagens de bastidores também foram divulgadas.

Veja o vídeo de bastidores de "Esquadrão Suicida":

Outro filme muito aguardado é a nova versão de "Batman", realizado por Matt Reeves e com Robert Pattison no papel de Homem-Morcego, que retomou agora as filmagens após uma paragem de vários meses motivada pela pandemia, mas que, apesar de faltar ainda rodar 75% do filme, já apresentou um teaser relativamente extenso.

"The Batman" regressa às origens da personagem apresentando também os primeiros passos de vilões como Pinguim, Enigma e Catwoman, e deverá estrear em outubro de 2021.

Veja o teaser de "The Batman":

Com estreia para muito breve está a sequela de "Mulher-Maravilha", uma vez mais realizada por Patty Jenkins e com Gal Gadot e Chris Pine nos papéis principais. O filme chama-se "Mulher-Maravilha 1984" e chega às salas já no dia 1 de outubro.

A ação decorre em 1984 e a vilã é interpretada por Kristen Wiig, cujas primeiras imagens como Cheetah surgem no novo trailer.

Veja o último trailer de "Mulher-Maravilha 1984":

Entre as restantes novidades do evento, foi revelado que o tão esperado "Director's Cut" de Zack Snyder do filme "Liga da Justiça" será apresentado em quatro episódios de uma hora na plataforma HBO, que "Aquaman 2" terá um tom menos divertido e mais "relevante", e que o filme "Black Adam", protagonizado por Dwayne Johnson sobre um antigo vilão da série "Shazam", integrará ainda outras personagens do universo DC, como Hawkman, Dr. Fate e Cyclone.