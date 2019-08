O festival, que a cada ano atrai mais estrelas da sétima arte, como Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt e Juliette Binoche no passado, surgiu como um "ato de resistência" durante o cerco de Sarajevo, entre 1992 e 1995.

É um dos eventos cinematográficos mais importantes dos Balcãs e os seus organizadores visam promover a produção cinematográfica nesta região.

González Iñárritu, premiado com cinco Óscares, e a atriz francesa Isabelle Huppert, serão recompensados com o "Coração de Sarajevo Honorário", um prémio especial do festival que reconhece a "contribuição excepcional" para o universo do cinema, anunciaram os organizadores.