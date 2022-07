Pergunte-se aos fãs de "Indiana Jones" o que pensam da presença de "extraterrestres" no quarto filme e é provável que esteja lançada uma grande discussão.

A controvérsia existe desde que "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" chegou aos cinemas em 2008.

Passados 14 anos, o argumentista do filme admitiu que a ideia não terá sido das melhores e que chegou a tentar convencer o realizador Steven Spielberg e o produtor George Lucas a mudar de opinião.

"Nunca fiquei satisfeito [com a inclusão de criaturas parecidas com extraterrestres]", revelou David Koepp durante um episódio do 'podcast' Script Apart.

E acrescentou: "Quando cheguei, tentei convencer [Spielberg e Lucas] a mudar – eu tive outra ideia. Eles não queriam mudar. Não estou a a dizer que a minha teria sido melhor, mas acho que muitas das reações negativas que o filme teve, num sentido mais amplo para além das pequenas coisas que as pessoas podem não ter gostado - que eram muito patetas ou qualquer outra coisa -, a maior foi que [os fãs disseram] 'Não achamos que extraterrestres deveriam estar num filme Indiana Jones'. Em retrospetiva, bastante justo, provavelmente estavam certos [risos]".

Steven Spielberg com Harrison Ford durante a rodagem

Koepp não revela qual era a sua ideia, o chamado "McGuffin" [pretexto], brincando que preferia que permanecesse "esta coisa enevoada e etérea que provavelmente é brilhante" na imaginação coletiva dos fãs.

O argumentista chegou escrever o argumento para "Indiana Jones 5", mas retirou-se quando Steven Spielberg desistiu de ser o realizador e não está envolvido na versão que vai chegar aos cinemas em junho de 2023 por achar que o sucessor James Mangold devia ter as mãos livres para ser o autor de uma nova história.

"Fiz várias versões com o Steven. E quando o Steven saiu, pareceu o momento certo para deixar o Jim ter a sua própria abordagem sobre isso e ter um parceiro ou ele próprio a escrever o argumento", justificou.