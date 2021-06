Em tempos de "cancel culture", todos os cuidados são poucos.

A cena de "Os Salteadores da Arca Perdida" em que Indiana Jones (Harrison Ford) e Marion Ravenwood (Karen Allen) se reencontram em 1936 num bar no Nepal tem merecido mais atenção em relação à altura em que estreou nos cinemas (1981) porque, a certa altura, ela diz "Eu era uma criança" e ele responde "Sabias o que é que estavas a fazer".

Há quem interprete este momento como "sinistro", mesmo depois do livro "Indiana Jones: The Ultimate Guide Hardcover" (2008), a "Bíblia" oficial da saga, ter estabelecido que Marion nasceu a 23 de março de 1909 e a relação com Indiana Jones, 12 anos mais velho, aconteceu quando ele acompanhou o mentor e pai dela em várias expedições (uma cronologia nunca definida) antes de os abandonar "abruptamente" em 1926. O que faria com que Marion tivesse 16/17 anos.

Karen Allen foi questionada sobre o que pensava sobre esse momento numa entrevista recente a propósito de um novo lançamento em Blu-ray dos quatro filmes para assinalar os 40 anos de "Os Salteadores da Arca Perdida".

"Sempre imaginei que ela tinha 16 anos e ele 26. E ele era aluno do pai dela. E isso foi deixado muito misterioso", comentou ao Uproxx a atriz que será sempre recordada pelos fãs como a companheira ideal do famoso arqueólogo, a ponto de regressar no quarto filme, "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" (2008).

"Portanto nem sequer sabemos o que é. Quer dizer, eles podem ter-se beijado algumas vezes e ela estava completamente caidinha, e ele pode não ter querido envolver-se com alguém tão jovem. E talvez o meu pai tivesse ficado zangado com ele. O que é muito bom nisto é que não sabemos quais são as circunstâncias. Ela obviamente gostava imenso dele. Ele também pode ter gostado dela. Mas no fim decidiu que era uma situação perigosa e não queria envolver-se.", continuou a explicar.

"Acho que se pode colorir como se quiser quando é algo tão vago como isso. Tenho tendência a colorir, mais ou menos, que foi bastante inocente. Quando ela diz 'Era errado e sabias', queria dizer que ele de alguma forma a enganou. Mas quando ela diz que era uma criança, acho que queria dizer que tinha 16 anos. Algo nesse sentido.", concluiu.

"Não penso nele como um pedófilo. Essa é a direção que algumas dessas pessoas estão a ir", comentou sobre quem interpreta o momento como sinistro.