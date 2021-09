Jack é Joaquim Calçada, antigo mecânico de aviões. Antes do 25 de Abril, emigrou para Nova Iorque, onde foi motorista de táxis. Volta uma figura, como Carmen Miranda cantava, “americanizada”, depois de vinte anos. É em Alhandra, Vila Franca de Xira que, a um passo da reforma, conta histórias do seu tempo nos Estados Unidos e de um percurso guiado pelo seu instinto de sobrevivência.

"No Táxi do Jack" estreou no Festival de Cinema de Berlim, novo passo no percurso internacional da realizadora Susana Nobre, que já participou em certames como os Cannes e Roterdão e assinou títulos como "Vida Activa" ou "Tempo Comum".

Susana Nobre nasceu em Lisboa em 1974. Em 2006 tornou-se membro da produtora Terratreme (antes Raiva), onde é produtora executiva de vários projectos. Durante o presente ano estará a preparar a longa-metragem "Rabat City".

"No Táxi do Jack" é exibido esta sexta-feira, 3 de setembro, às 21h45, na Culturgest.

Site oficial IndieLisboa.