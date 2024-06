A cidade de Vila Franca de Xira acolhe entre 5 e 7 de julho a 92.ª edição das Festas do Colete Encarnado, que terá este ano David Carreira e Anjos como cabeças-de-cartaz, foi divulgado na quarta-feira.

As festas do Colete Encarnado, cujo programa foi divulgado esta tarde pela Câmara de Vila Franca de Xira, do distrito de Lisboa, é um evento que pretende homenagear os touros, os campinos, os cavalos e a cultura ribatejana.

À semelhança das edições anteriores, o evento vai levar ao município de Vila Franca de Xira largadas e corridas de touros, animação musical, tertúlias, sardinha assada, ‘streeet food’ e fogo-de-artifício.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), sublinhou a importância da iniciativa, assegurando que a cidade “está preparada” para receber os visitantes.

“Esta é uma festa muito importante, não só no Ribatejo, mas muito típica no conjunto da Área Metropolitana de Lisboa. Estamos absolutamente preparados para receber mais gente”, afirmou o autarca.

A nível musical os destaques desta edição vão para as atuações de David Carreira (5 de julho) e da banda Anjos (06 de julho), com entrada gratuita.

Um dos pontos altos da festa acontece na tarde do dia 6 de julho, com a homenagem à figura do campino, realizada no largo do município, a que se segue um desfile de cavalos e uma espera e largada de touros.

Relativamente às novidades para este ano, Fernando Paulo Ferreira referiu que será criado um espaço ‘lounge’ a pensar nas famílias, com locais para amamentação e troca de fraldas.

“Já há muitas pessoas que trazem, nomeadamente para os concertos, crianças de colo e bebés e, portanto, teremos um espaço na cidade dedicado a dar apoio a essas famílias”, justificou.

Outra das novidades previstas para este ano é a disponibilização de dois comboios “especiais” que vão fazer a ligação entre as estações de Vila Franca de Xira e de Santa Apolónia (Lisboa), nas madrugadas de sexta-feira e de sábado (partida às 3:20).

Irá ser, igualmente, mantida a circulação de uma rede de autocarros gratuitos para o festival.

“Portanto, é uma ótima maneira de as pessoas virem ao Colete Encarnado em transporte público, que é uma coisa sustentável, confortável e com transporte toda a noite”, sublinhou o autarca.