Little Richard é tudo, e talvez isso tenham sido coisas a mais que nunca conseguiu conciliar totalmente. Este documentário revisita a vida de um homem que foi definida pelas músicas que criou e que mudaram o rock’n’roll americano. Mas também por uma luta interna, ao longo da sua vida, entre uma vontade irrepreensível de se expressar, sem se definir pela sua sexualidade ou pela cor da pele, e a sua religião.

"Little Richard: I Am Everything" será apresentado na 20.ª edição do IndieLisboa, domingo, 30 de abril, às 19h00, no Cinema São Jorge.

Sítio oficial.