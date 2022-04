O novo filme de Michael Bay chama-se "Ambulância - Um Dia de Crime" e já está em exibição nos cinemas portugueses há três semanas, mas só chega esta sexta-feira aos Estados Unidos.

Numa das entrevistas de promoção, os atores revelaram à revista Variety qual o seu preferido na longa carreira do realizador, que tem mantido um ritmo tão intenso como tudo aquilo que filma: após a estreia com "Os Bad Boys" (1995), seguiram-se "O Rochedo" (1996), "Armageddon" (1998), "Pearl Harbor" (2001), "Bad Boys 2" (2003), "A Ilha" (2005), "Transformers" e mais quatro sequelas (2007-2017), "Dá & Leva" (2013), "13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi" (2016) e "6 Underground" (2019).

Para Jake Gyllenhaal, o filme preferido é "O Rochedo", que juntou Sean Connery e Nicolas Cage.

Mas aquele que é nome mais mediático do trio de "Ambulância" destaca a admiração pelo trabalho de Ed Harris como o general herói da Guerra do Vietname, o comandante da força que se apodera de armas químicas e faz reféns na antiga prisão da ilha de Alcatraz.

No caso de Yahya Abdul-Mateen II, a escolha recaiu mesmo no primeiro filme, "Os Bad Boys", que também é o preferido na lista pessoal do próprio Michael Bay, por ser ele com Will Smith e Martin Lawrence no início das carreiras a fazerem um filme em que nem o estúdio acreditava.

O filme preferido de Eiza González é mais recente: "13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi".

"Digo sempre que o Michael Bay floresce quando tem pouco orçamento. Esse é o melhor Michael Bay. Gosto porque ele precisa confiar nas interpretações e personagens, e construir coisas do nada porque simplesmente não tem orçamento, portanto é quando fica mais criativo", justificou.