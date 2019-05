Phoebe Waller-Bridge pode não ser muito conhecida em Portugal, mas os seus talentos são cada vez mais requisitados pela indústria.

A criadora, argumentista e protagonista das séries "Crashing" e "The Fleabag", que também adaptou "Killing Eve" para a televisão e interpretou L3-37 em "Han Solo: Uma História de Star Wars", foi chamada para ajudar a polir o argumento do "Bond 25", o quinto e último com Daniel Craig, que vai chegar aos cinemas na primavera de 2020.

Ela é apenas a segunda mulher a ter direito a um crédito como argumentista na saga: Johanna Hardwood esteve envolvida nos primeiros dois filmes, "Agente Secreto 007" (1962) e "007 - Ordem para Matar" (1963).

Phoebe Waller-Bridge em "Fleabag"

A britânica de 33 anos falou sobre o seu envolvimento e defendeu que os filmes continuam a ser relevantes, apesar da natureza da personagem, mas é necessário respeitar as personagens femininas, mesmo que o próprio espião não o faça.