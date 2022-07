Morreu o compositor responsável pelo icónico tema de James Bond. Tinha 94 anos.

"É com tristeza que partilhamos a notícia de que Monty Norman morreu a 11 de julho de 2022 após uma curta doença", revela uma curta atualização publicada no seu "site" oficial.

Monty Norman compôs a banda sonora do primeiro filme, "Dr. No", que se chamou "Agente Secreto 007" em Portugal, protagonizado por Sean Connery. O tema instrumental tornou-se a partir daí o principal de toda a saga, atualmente com 25 filmes.

Com recorda o 'site oficial', os arranjos originais da banda sonora foram feitas por Burt Rhodes, mas os produtores sentiram que precisava de um som diferente.

"Burt Rhodes foi o orquestrador original da banda sonora do 'Dr. No', e fez um trabalho soberbo. Mas reconhecemos que precisávamos de um som fresco e contemporâneo para o tema principal e encontrámos um arranjador maravilhoso no jovem em ascensão John Barry [o futuro compositor de bandas sonoras como 'África Minha' e 'Danças com Lobos']", escreveu.

"Ainda acho que a orquestração original de Barry é provavelmente a melhor. Embora tenha havido algumas muito boas por aí", acrescentou.

Além da banda sonora instrumental, Norman também escreveu várias canções, incluindo “Under the Mango Tree”, que acompanha a primeira aparição de Ursula Andress ao sair da água a caminho da praia.

créditos: Monty Norman

Foi o trabalho prolífico no teatro de Londres deste filho de imigrantes da Letónia que convenceu o produtor Cubby Broccoli a pedir-lhe para compor a banda sonora do primeiro filme.

Para o tema icónico, o compositor recuperou e reescreveu uma composição anterior chamada "Bad Sign Good Sign", de uma produção teatral que não se concretizou.

Como recordou mais tarde, Norman soube que tinha captado a essência do agente secreto após mudar de cítara para uma guitarra elétrica: "A sua sensualidade, o seu mistério, a sua crueldade - está tudo lá numas poucas notas".

Norman começou por recusar o trabalho porque estava ocupado com duas produções teatrais... até que Broccoli e o seu sócio Harrry Saltzman se disponibilizaram para o levar a ela e à esposa até à Jamaica, onde ia decorrer a rodagem, com todas as despesas pagas.

"Bem, esse foi o argumento decisivo para mim! Pensei que mesmo que o 'Dr. No' viesse a ser uma porcaria, pelo menos teríamos sol, mar e areia para mostrar!", brincaria muitos anos depois.

Norma, que trabalhou como cantor e compositor a partir da década de 1950, escreveu ainda as bandas sonoras para os filmes "As 2 Faces do Dr. Jekyll" (1960), "O Mundo em Chamas" (1961), "Safari Inesperado" (1963) e a minissérie "Dickens of London" (1976).