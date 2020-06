James Bond pai de uma menina de cinco anos?

A acreditar na imprensa britânica, é esse o grande segredo do próximo filme, "007: Sem Tempo Para Morrer", que devia ter chegado aos cinemas em abril, mas foi adiado para novembro por causa da COVID-19.

Os rumores começaram na semana passada, quando inexplicavelmente apareceram escalas dos dias de rodagem do filme à venda no EBay.

Essas agendas diárias descrevem cenas filmadas no sul de Itália no final de setembro do ano passado, nomeadamente uma que é descrita como "Nomi transporta Madeleine e Mathilde para segurança, com a ilha em pano de fundo".