James Cameron reagiu negativamente a rumores que circulavam sobre estar a preparar um filme sobre a trágica expedição do submarino Titan aos destroços do Titanic.

O realizador de "Titanic", que visitou os destroços 33 vezes e ajudou a projetar e pilotado o submarino privado Deepsea Challenger, deu várias entrevistas que se tornaram virais em que criticou os materiais usados pela empresa OceanGate na construção do Titan, que sofreu uma implosão catastrófica que matou os seus cinco tripulantes a 18 de junho.

"Normalmente não respondo a rumores ofensivos na comunicação social. Mas preciso fazê-lo agora. NÃO estou em negociações sobre um filme OceanGate, nem alguma vez estarei", escreveu nas redes sociais.

A 22 de junho, Cameron disse estar "impressionado" com as semelhanças com a tragédia de 1912 depois da descoberta de vestígios do Titan a 500 metros dos destroços do lendário navio, que se afundou durante a viagem inaugural.

"Estou impressionado com a semelhança com o próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente do seu navio e ainda assim navegou a toda velocidade num campo de gelo numa noite sem lua e, em consequência, muitas pessoas morreram", disse o realizador de "Titanic".

"E com uma tragédia muito semelhante, onde os avisos foram ignorados para ocorrer exatamente no mesmo local, com todos os mergulhos que acontecem em todo o mundo, acho que é assombro. É realmente surreal", acrescentava.