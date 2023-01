A aproximar-se a grande ritmo dos dois mil milhões de dólares de receitas, "Avatar: O Caminho da Água" é mesmo um grande sucesso de bilheteira e James Cameron já confirmou que as três sequelas planeadas vão mesmo ser feitas.

Atualmente os 1,7 mil milhões de dólares, o filme é o sétimo filme a arrecadar mais dinheiro nas bilheteiras na história do cinema, mas fora dos EUA, com 1,19 mil milhões de receitas, já está em quinto lugar, apenas atrás do primeiro "Avatar", "Vingadores: Endgame", Titanic" e "Vingadores: Guerra do Infinito".

Ou seja, o realizador é responsável por três dos cinco maiores sucessos internacionais da história.

No entanto, o recordista interpreta o sucesso de outra forma.

"Não estou a pensar nesses termos. Estou a pensar nisso em termos de que estamos a voltar aos cinemas em todo o mundo. Até estão a voltar aos cinemas na China, onde estão a ter este rápido aumento de transmissão de COVID-19", disse à revista Variety na passadeira vermelha dos Globos de Ouro na terça-feira à noite.

E apontou ainda mais acima: "Como sociedade, estamos a dizer 'Precisamos disto! Precisamos ir aos cinemas'".

E rematou: "Já chega de tanto streaming! Estou cansado de estar sentado".