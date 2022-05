Há quase quatro anos, Tom Cruise desafiou James Corden a saltar de paraquedas e o sketch tornou-se um dos vídeos mais populares do talk show "The Late Late Show".

Mas o apresentador britânico tinha mais um desafio à espera antes da "Top Gun: Maverick" chegar os cinemas esta semana.

O vídeo exibido esta segunda-feira no programa começa com James Corden à espera de Tom Cruise no aeroporto em Burbank (Hollywood) por volta das cinco da manhã, que chega exatamente como seria de esperar: ao comando do seu jato privado.

A "boleia" até ao deserto revela o programa: um voo num antigo caça, pilotado pelo próprio ator.

"Mas não és um piloto, és um ator", recorda Corden, ao que este responde que também pode pilotar aviões.

"Com todo o respeito, também foste um advogado em 'Uma Questão de Honra', mas não iria querer que me representasses em tribunal", diz o britânico, que ainda ensaia uma fuga antes de relutantemente se sentar no cockpit do avião de 1944 e ouvir as instruções de segurança, incluindo como usar o paraquedas no caso "muito improvável" de perderem um dos motores (na verdade, o motor).

Apesar de pedir socorro em pleno voo, James Corden sobrevive à experiência.

Mas Tom Cruise ainda não acabou: no dia a seguir vão subir outra vez, mas agora num jato moderno (e com ar condicionado, informa), um L-39 Albatross, muito mais próximo da experiência de "Top Gun".

"És o meu Goose", diz o ator para o convencer, referindo à personagem do seu parceiro no primeiro "Top Gun", interpretado por Anthony Edwards.

"Quando dizes 'És o meu Goose', fico tudo entusiasmado e depois recordo-me que o Goose morre no final do filme", responde Corden.

À boa maneira dos dois filmes "Top Gun", segue-se a montagem com os treinos, um jogo de voleibol e contar histórias à volta de uma fogueira (incluindo sobre a ironia dos filmes "Missão:Impossível").

Quando chega o segundo voo, a estrela de cinema tem algumas manobras dignas do Maverick preparadas para surpreender e aterrorizar James Corden.

"Esta é a coisa mais estúpida que já fiz", ouve-se o apresentador desabafar.

