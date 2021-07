Em tempos normais, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Margot Robbie, Daniela Melchior, Sylvester Stallone, David Dastmalchian, Nathan Fillion, Jai Courtney, Pete Davidson, James Gunn e companhia estariam juntos numa red carpet ou numa grande sala de cinema para apresentar "O Esquadrão Suicida". Mas, em tempos de pandemia, o elenco, o criador e os produtores do novo filme da Warner Bros. Pictures juntaram-se no Zoom para uma conversa com jornalistas de todo o mundo.

A partir das suas salas de estar ou de quartos de hotéis, os atores, produtores e realizador revelaram detalhes sobre os bastidores de "O Esquadrão Suicida", do argumentista e realizador James Gunn. Em Portugal, o filme estreia-se a 5 de agosto nas salas de cinema e a portuguesa Daniela Melchior é uma das protagonistas da história que segue o coletivo dos mais degenerados delinquentes do catálogo da DC Comics.

Para o novo "O Esquadrão Suicida", James Gunn reuniu os piores supervilões, todos detidos na Belle Reve, a prisão com a mais elevada taxa de mortalidade dos EUA. Bloodsport, Peacemaker, Capitão Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e a psicopata favorita de todos, Harley Quin, foram os convocados para a missão duvidosa da Task Force X numa ilha à lá Corto Maltese, remota e recheada de inimigos.

Veja o trailer:

A escolha das personagens e as ideias 'loucas' de James Gunn

"Escolhi as personagens de formas diferentes. Sabia de que tipo de personagens precisava para contar a história. Algumas, como a Harley Quinn ou o Boomerang, queria-as no filme porque gosto imenso delas. E gostava dos atores que as interpretavam. Outras personagens, como o Polka-Dot Man, queria mesmo ter porque era considerada um supervilão parvo e, literalmente, fui ao Google e escrevi: 'quem é vilão mais idiota de todos os tempos'. E Polka-Dot Man surgia sempre no topo das pesquisas. Pegar na personagem e dar-lhe um fundo emocional foi divertido", conta o realizador e argumentista James Gunn em conferência de imprensa virtual.

"E adoro ratos e, por isso, quis ter a Ratcatcher 2. Escrevi o Bloodsport para o Idris Elba, queria trabalhar com ele, queria que fosse protagonista do filme", revela.

Quando se transferiu em outubro de 2018 dos filmes da Marvel "Guardiões da Galáxia" para a DC Comics, James Gunn teve "carta-branca" para escolher o que quisesse fazer. "Eu sabia que me estavam a dar uma quantidade enorme de liberdade num filme com um orçamento tão grande e senti uma grande responsabilidade de fazer o melhor que podia, mas também de correr riscos", frisa.

"Este nível de filmes são os que as pessoas vão querer ver no cinema, e se não correrem riscos, fizerem mudanças e tentarem coisas novas, as pessoas não irão às salas de cinema", defende o realizador.

Já os produtores Peter Safran e Charles Roven recordam que James Gunn chegou com uma ideia "bem definida". "Foi fácil porque o James chegou com uma real e inacreditável visão sobre o que queria fazer. A ideia que ele nos apresentou pela primeira vez é a que vai estar no grande ecrã. Nunca mudou. Ele sabia exatamente o que queria fazer", sublinham.

"O incrível é que houve uma escalada consistente do 'Oh, meu Deus'”, acrescenta Charles Roven. "Quando ouvimos a ideia e como o James queria executar o argumento, foi um constante subir do fator 'uau' e da dificuldade", acrescenta. "A primeira vez que o James apareceu e apresentou a ideia disse-nos que um dos principais personagens seria uma estrela-do-mar de 200 quilos. Depois disso, nada mais nos surpreende", brinca Peter Safran.

Nathan Fillion, que interpreta a personagem T.D.K. no filme, salienta ainda a natureza arriscada e quase absurda da obra: "Nunca vi uma pessoa como o James receber uma propriedade como esta e dizerem-lhe para fazer o que quiser com ela, por confiarem nele".

Idris Elba lembra que conversou com o realizador antes de começar a preparar a sua personagem. "Eu e o James Gunn falámos sobre o legado do Robert DuBois [Bloodsport], a idade que poderia ter (...) Trocámos ideias de como tinha de ser, que estava na prisão. Que já não era tão justo como costumava ser", explica.

"Foi uma viagem com a personagem e há muitos momentos divertidos", acrescenta o ator, lembrando que Bloodsport tem uma relação tensa com Peacemaker, personagem interpretada por John Cena. "Quando lês o guião, vês que há uma rivalidade natural entre mim e o John Cena. Foi muito divertido gravar estas cenas de alguma competição (...) Adorei todos os minutos", confessa Idris Elba.

"Acho o mesmo. Se olharem para todas as personalidades que temos aqui, o James conseguiu ter um rede ampla, com supervilões muito diferentes. Excepto o Peacemaker, todos eles querem mesmo lutar pela missão", acrescenta John Cena.

O grande desafio de Daniela Melchior e a nova fase de Harley Quinn

Na conferência virtual, Margot Robbie confessou também que "adorou" interpretar Harley Quinn numa nova fase, "solteira e pronta para arrasar". "E ela também está num novo grupo novo, há sempre algo divertido e novo para fazer. Ela reage sempre de forma diferente", acrescenta a atriz.

Ao lado de Idris Elba, Margot Robbie ou John Cena está também Daniela Melchior. No filme, a atriz portuguesa veste a pele de Ratcatcher 2, uma das protagonistas do grupo, e abraça o seu primeiro grande projeto internacional. "Só tive de fingir que não sou a maior fãs deles [dos atores do elenco]. Só fingir", graceja a jovem.

"Fiquei feliz porque o James Gunn me deu liberdade. Não tive de me colar à personagem que já existia na banda desenhada", frisa a atriz portuguesa na conferência de imprensa virtual de "O Esquadrão Suicida".

O grupo conta ainda com o Coronel Rick Flag, personagem interpretada por Joel Kinnaman, que elogia o trabalho de toda a equipa. "Tivemos um bom guião e, por isso, fiquei muito feliz por fazer a nova versão do Rick Flag, que o James escreveu. Foi ótimo poder entrar. Foi a segunda fez que fiz, mas senti-me como se o estivesse a fazer pela primeira vez", confessa o ator, que também fez parte do elenco de "Esquadrão Suicida", filme de 2016 de David Ayer.

Polka-Dot Man, interpretado por David Dastmalchian, também integra o grupo. "Quando o James Gunn me disse que queria que eu participasse no filme, primeiro fiquei apavorado e não conseguia acreditar... Depois, o James disse-me que seria o Polka-Dot man e fiquei envergonhado porque ele sabe quando adoro banda desenhada - toda a minha vida vida colecionei BD - e não fazia ideia de quem era o Polka-Dot man", confessa.

King Shark completa o bando que vai tentar cumprir a missão comandada por Amanda Waller (Viola Davis). A personagem, um gigante tubarão, conta com a voz de Sylvester Stallone. "O que tenho em comum com ele? Gosto de uma dieta rica em proteínas. E acho que, na verdade, ele é mais compreensivo do que eu. Por isso, criámos uma ligação imediata", brinca o ator.

"Tenho esta voz e não sei porquê. Porque todos os membros da minha família parecem periquitos. Não sei porquê (...) Sempre tive esta voz e metia-me em problemas. Mas finalmente está a dar frutos", brinca, relembrando os problemas que teve com os pais das suas namoradas na juventude.

O filme conta ainda com a participação de Alice Braga, que veste a pele de Sol Soria, personagem que não faz parte do grupo principal mas que tem um papel fundamental na luta pela paz. "Ela é uma sobrevivente. Estar neste mundo, nestas condições... acho que são sempre mulheres poderosas por sobreviverem. São corajosas e eu inspirei-me", frisa a atriz brasileira.

As cuecas apertadas de John Cena e muitas gargalhadas

Na conferência, depois de revelarem detalhes sobre a relação entre Bloodsport e Peacemaker, os atores foram ainda desafiados a comentar a cena em que John Cena usa "cuecas apertadas". "Vi uma exibição do filme com 20 pessoas e, no final, a primeira coisa que todos comentaram foi: 'o pénis do Cena é uma loucura'", graceja Pete Davidson, que interpreta Blackguard. "Vocês estão todos errados. Aquilo não era um pénis, era um 'tronco'", responde Michael Rooker (Savant).

"James, obrigado pelo filtro, agradeço-te por isso. As minhas exigências eram para manter o fato e eu queria que ele usasse um filtro no meu pénis. Ele fez as duas coisas", responde John Cena.

Peter Capaldi, Nathan Fillion, Michael Rooker, Flula Borg, Juan Diego Botto, Joaquin Cosio, Pete Davidson ou Storm Reid também fazem parte do elenco do filme criador por James Gunn com base nas personagens da DC. O filme foi produzido por Charles Roven e Peter Safran, com Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda e Richard Suckle como produtores executivos.

"Adoro todos do elenco. Como pessoa, gosto muito deles e delas e, como realizador, gostei realmente de trabalhar com todos, são incrivelmente bons profissionais. Cada um criou grandes personagens e daí veio muita magia. Colaboraram comigo. Fizemos este filme juntos e todos tiveram algo a acrescentar", elogia James Gunn.

"É uma sorte, foi o melhor elenco com quem já trabalhei. Tem sido uma experiência fantástica", acrescenta o realizador.

E se James Gunn desafiasse todo o elenco para uma nova missão? A uma só voz, todos os atores presentes na conferência de imprensa virtual respondem "sim". Agora, só temos de esperar pelas novas ideias do realizador.

