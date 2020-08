Jared Leto confirmou que vai ser Andy Warhol no cinema, um dia após o que teria sido o 92º aniversário do artista... e quase quatro anos após os primeiros rumores.

"Sim, é verdade, vou interpretar Andy Warhol num futuro filme. E tão grato e entusiasmado pela oportunidade. Feliz aniversário atrasado, Andy. Sentimos a tua falta e teu génio", partilhou nas redes sociais.

São de dezembro de 2016 as primeiras informações sobre o projeto com o vencedor do Óscar por "O Clube de Dallas" à volta do pioneiro da arte pop.