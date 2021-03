Jason Statham tem mais um filme com o realizador Guy Ritchie: ambos começaram as carreiras com "Um Mal Nunca Vem Só" em 1998.

Após "Snatch - Porcos e Diamantes" (2000) e, com menos impacto, "Revólver" (2005), a dupla volta a reencontrar-se em "Um Homem Furioso" ("Wrath of Man"), cujo trailer foi divulgado na segunda-feira (29).

Versão do filme francês "Le convoyeur", de Nicolas Boukhrief (2004), Jason Statham é "H", um homem com motivações misteriosas que vai trabalhar para uma empresa de transporte de valores que movimenta centenas de milhões de dólares em Los Angeles todas as semanas.

Com o ator a fazer muitas vítimas em pouco mais de dois minutos, as imagens violentas confirmam o regresso da dupla ao cinema de ação onde construíram a sua reputação há mais de 20 anos.

Ainda com Josh Hartnett, Scott Eastwood, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Laz Alonso e Post Malone, "Wrath of Man" deverá estrear nos cinemas portugueses em meados de maio, adiantou a distribuidora.

A experiência deve ter corrido bem: Ritchie, Statham, Hartnett e ainda Hugh Grant estão a agora a rodar outro "thriller" de ação, sem título oficial mas que era conhecido por "Five Eyes".

VEJA O TRAILER ORIGINAL DE "UM HOMEM FURIOSO".