Foi divulgado o trailer de "Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante", que anuncia ainda mais estragos dos pré-históricos e gigantescos tubarões conhecido como Megalodontes.

Surpreendente sucesso nos cinemas de 2018, "Meg - Tubarão Gigante" apresentava Jason Statham como um experiente mergulhador de resgate em alto mar chamado para uma operação de alto risco após o ataque de uma criatura gigantesca no fundo do Oceano Pacífico deixar isolada a equipa de um submergível de alta profundidade de um programa internacional de observação submarina.

Agora, a ação ainda vai mais longe, com as imagens a revelarem mergulhos mais profundos com mais do que um Meg e... "visitas" a estâncias turísticas.

Jason Statham e Wu Jinh (ícone mundial de ação da China, conhecido pelos filmes "Wolf Warrior"), lideram uma nova equipa de pesquisa num mergulho exploratório nas profundezas mais profundas do oceano, numa aventura que traz de volta Sophia Cai, Page Kennedy e a cadelinha do primeiro filme, e adiciona ao elenco Sergio Peris-Mencheta ("Rambo: A Última Batalha"), Skyler Samuels (da série "The Gifted"), Sienna Guillory ("Resident Evil") e Cliff Curtis ("Avatar").

"A viagem desta equipa entra numa espiral de caos quando uma operação de exploração mineira sem escrúpulos ameaça a missão e os obriga a entrar numa batalha arriscada na luta pela sobrevivência. Desde enfrentarem Megalodontes colossais e saqueadores ambientais implacáveis, os nossos heróis vão ter de ultrapassar, enganar e superar os seus impiedosos predadores numa pulsante corrida contra o tempo", promete a sinopse oficial.

Atrás das câmaras, surge uma escolha surpreendente para um projeto desta magnitude dos grandes estúdios: Ben Wheatley, o realizador dos premiados filmes de culto "Uma Lista a Abater" (2011), "Assassinos de Férias" (2012), " Um Campo na Inglaterra" (2013) e "Free Fire" (2016).

A estreia de "Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante" nos cinemas está marcada para 3 de agosto.

TRAILER LEGENDADO.