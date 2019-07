Jennifer Lawrence, já com um Óscar no currículo com "Guia Para Um Final Feliz", vai ser a estrela do próximo filme de Paolo Sorrentino, o realizador italiano do vencedor do Óscar "A Grande Beleza" e da série "The Young Pope".

Não espanta que este projeto possa vir a colocar ambos outra vez na corrida às estatuetas: "Mob Girl" [A Rapariga da Máfia, em tradução livre] baseia-se numa história verídica relatada pela jornalista e escritora vencedora do prémio Pulitzer Teresa Carpenter no livro "Mob Girl: A Woman’s Life In The Underworld" [A Rapariga da Máfia: A Vida de uma Mulher no Submundo].

A protagonista é Arlyne Brickman, que depois de ser atraída pelo estilo de vida dos mafiosos e passar anos como uma "esposa da máfia", se tornou informadora da polícia e uma importante testemunha na acusação das autoridades contra uma das mais importantes famílias criminosas de Nova Iorque.

A atriz também vai ser uma das produtoras e no comunicado do estúdio que confirmou o projeto esta quarta-feira, destaca-se que "ver esta história do ponto de vista de uma mulher é uma abordagem nova e empolgante para contar uma história clássica sobre a máfia".

Não foram anunciadas datas de rodagem ou estreia.