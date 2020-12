Jeremy Irons é a estrela mais recente confirmada para o cada vez mais impressionante elenco do novo projeto do cineasta Ridley Scott com Lady Gaga.

O britânico vencedor do Óscar vai juntar-se a Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino em "Gucci", que o cineasta de títulos icónicos como "Alien", "Blade Runner", "Thelma & Louise" e "Gladiador" começa a rodar em março de 2021.

No elenco estão ainda Jack Huston e Reeve Carney, mas as atenções estarão em Lady Gaga no que será o seu primeiro projeto no cinema desde "Assim Nasce Uma Estrela", de Bradley Cooper, com que foi nomeada para o Óscar de Melhor Atriz e ganhou a estatueta pela canção "Shallow".

A artista será Patrizia Reggiani, condenada por planear a morte do seu ex-marido Maurizio Gucci (neto do fundador) no seu escritório em 1995, executado por um assassino profissional.

Abandonada por outra mulher e sobrevivente de um tumor no cérebro, que as filhas responsabilizaram pelas suas ações, foi condenada a 29 anos e cumpriu 18, sendo libertada em 2016.

Foi um caso que fez as delícias da imprensa sensacionalista da época, que a descreveu como "Viúva Negra".