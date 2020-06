O ator, que também entrou no filme "Detroit", que retratava um tema de contornos semelhantes ocorrido em 1967, mostrou-se por vezes visivelmente comovido: "As vidas dos negros sempre tiveram importância. Sempre fomos importantes. Sempre quisemos dizer alguma coisa. Sempre conseguimos, independentemente de tudo. E agora é a hora. Não estou à espera".

"Estou a falar-vos do meu coração. Não sei se vou ter uma carreira depois disto, mas que se lixe", admitiu.

"Preciso que percebam como esta m**** é dolorosa. Preciso que percebam como é doloroso ser lembrado todos os dias que a sua raça não significa nada e que isso não é mais o caso, isso nunca foi o caso", continuou o ator, que reforçou aos manifestantes a importância dos protestos se manterem pacíficos e organizados "porque eles querem que a gente estrague tudo".

Foram vários os realizadores e atores que prometeram que estariam do lado de John Boyega, dizendo que trabalhariam com ele sem qualquer problema: no influente grupo estão Jordan Peele (cineasta de "Foge" e "Nós"), Lin-Manuel Miranda ("Hamilton", "O Regresso de Mary Poppins"), Christopher Miller ("Agentes Secundários", "O Filme Lego"), Cathy Yan ("Birds of Prey") ou Matthew A. Cherry (o recente vencedor do Óscar pela curta "Hair Love").