É o preço do sucesso: John Wick vai continuar a matar no cinema, mas muito mais do que se esperava.

Esta quinta-feira (6), o estúdio Lionsgate confirmou que Keanu Reeves não vai entrar apeneas em mais um filme, mas dois e serão feitos um a seguir ao outro.

Antes só tinha sido confirmado o quarto filme, com estreia marcada para 27 de maio de 2022 (e não na mesma altura em 2021 como foi anunciado inicialmente porque Keanu Reeves estava ocupado a filmar "Matrix 4").