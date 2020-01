Por causa destas regras e apesar de ter ganho Óscares pelos argumentos de "Pulp Fiction" (1994) e "Django Libertado" (2012), Tarantino nunca pertenceu ao WGA ou viu nomeado algum dos seus nove filmes.

Na categoria dos argumentos adaptados surgem os filmes "Joker", "O Irlandês", "Mulherzinhas", "Jojo Rabbit" e "Um Amigo Extraordinário" (no original, "A Beautiful Day in the Neighborhood").

Nos originais, concorrem "1917", "Booksmart", "Knives Out", "Marriage Story" e o sul-coreano "Parasitas".

"Citizen K", "Foster", "The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley", "Joseph Pulitzer: Voice of the People" e "The Kingmaker" são os nomeados na categoria dos documentários.

Os vencedores serão anunciados a 1 de fevereiro. A cerimónia dos Óscares está marcada para 9.