Além da acusação de glorificação de um protagonista demente e violento, cujas ações homicidas poderão gerar imitadores, o filme “Joker”, que tem recebido igualmente elogios pelo retrato sem concessões que faz da alienação social e pela prestação empenhada de Joaquin Phoenix, continua a gerar as mais diversas polémicas.

A mais recente envolve a utilização da canção “Rock and Roll Part 2”, do britânico Gary Glitter, um dos nomes mais populares do glam rock britânico dos anos 70, que nas últimas décadas tem sido continuamente acusado e condenado por pedofilia e posse de pornografia infantil e que está atualmente a cumprir uma pena de 16 anos de prisão.

A canção de Glitter é utilizada numa sequência em que o Joker dança ao som do tema enquanto desce uma longa escadaria. Entre as várias críticas à utilização do tema, a mais recorrente é a de, na prática, se estar a dar dinheiro ao cantor condenado, por via dos “royalties” pela utilização da música.