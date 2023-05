Uma década depois do seu último filme, "Debaixo da Pele", em que Scarlett Johansson interpreta uma alienígena, o enigmático cineasta desembarcou em Cannes com um olhar arrepiante sobre o Holocausto, que narra a vida familiar banal do comandante que dirigia o campo de extermínio de Auschwitz, Rudolf Höss.

Nascido em Londres, há 58 anos, Glazer começou no teatro, antes de passar para os anúncios e videoclipes. Na década de 1990, fez comerciais para marcas como Guinness, Stella Artois e Levi's, e videoclipes para os Radiohead, além de "Virtual Insanity", dos Jamiroquai, que ganhou o prémio de vídeo do ano da MTV em 1997.

Glazer causou sensação com seu primeiro filme, "Sexy Beast" (2000), protagonizado por Ray Winstone e Ben Kingsley. A longa-metragem abanou o género dos gangsters britânicos, com imagens intensas, como nos seus vídeos, e o personagem Don Logan, interpretado por Kingsley.

créditos: AFP

Mudando radicalmente o gênero, Glazer abordou, com "Birth - O Mistério" (2004), uma história misteriosa ambientada em Nova Iorque. Uma viúva, interpretada por Nicole Kidman, conhece um menino de 10 anos que afirma ser seu marido reencarnado.

O filme confundiu e escandalizou a crítica e foi vaiado na sua estreia no Festival de Veneza, onde causou incómodo devido aos matizes sexuais da relação central. No entanto, a reputação de Glazer cresceu ao longo dos anos e ele chegou a ser comparado ao lendário Stanley Kubrick.

"Debaixo da Pele", de 2013, mistura cenas abstratas altamente estilizadas com o realismo cru de Glasgow, sendo, ao mesmo tempo, desconcertante e fascinante. Desta vez, Glazer conquistou a crítica, e o filme liderou várias listas de melhores do ano.

Apesar deste sucesso, o cineasta passou uma década a fazer apenas alguns curtas, antes de começar a filmar "The Zone of Interest". "Eu medito muito. Reflito muito sobre o que vou fazer. Há muito ruído aí fora e não me interessa contribuir com isso", comentou.