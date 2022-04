São escassas as informações oficiais através do estúdio sobre a "Parte 2" de "Dune - Duna", mas Josh Brolin confirmou que vai regressar em julho como Gurney Halleck e quis essa informação divulgada na maior base de dados sobre cinema do mundo.

"Faço parte de 'Dune: Parte 2', ao ponto ridículo de que quando alguém me disse que não estava no IMDb, me ter dado ao trabalho de falar com a Liz [a assessora] a dizer 'Por favor, podes colocar isso no IMDB?' Porque é um momento de orgulho para mim", revelou ao The Collider.

Durante a entrevista, o ator descreveu a ausência de Denis Villeneuve na corrida para o Óscar de Melhor Realização na última cerimónia como a coisa "mais imbecil e parva" depois do filme ter ganho em seis das dez categorias em que estava nomeado, especulando que pode ter sido algo provocado por uma "mentalidade pós-pandemia".

Mas o realizador deu uma novidade que deixou em pânico não só Brolin, mas também Javier Bardem, que tem o papel de Stilgar: há muito mais cenas de ação e por isso vai ser preciso estar bastante em forma.

"O Javier e eu tivemos uma coisa parecida que ambos admitimos um ao outro nos Óscares [a 27 de março], porque agora temos os dois um pouco de barriga. E tínhamos conversado com o Dennis na semana anterior. Não tínhamos lido nada [do argumento] e ele disse 'Vocês vão estar sempre a lutar. E têm estado no deserto com os Fremen e isso tudo'. E nós entrámos em pânico. Olhámos para baixo e vimos este amiguinho que temos estado a segurar nos nossos abdomens. Portanto, estávamos ambos no modo de dieta completa nos Óscares, embora não desse para perceber. Já estávamos em modo de dieta, em modo de dieta do pânico", revelou.

Com a estreia nos cinemas anunciada para 20 de outubro de 2023, regressam ainda Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård e outros atores.

Entre as novidades no elenco, os principais rumores andam à volta de Austin Butler (o protagonista do ainda inédito "Elvis", de Baz Luhrmann) e Florence Pugh, respetivamente como Feyd-Rautha, o sobrinho e herdeiro do Barão Vladimir Harkonnen (Skarsgård) e a princesa Irulan, filha do imperador Shaddam IV.

A história da sequela arrancará no que aconteceu após Paul Atreides (Chalamet) e a sua mãe, Lady Jessica (Rebecca Ferguson) terem fugido para o inóspito deserto do planeta Arrakis.

RECORDE O TRAILER DE "DUNE - DUNA".