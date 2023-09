O final ambíguo de "John Wick: Capítulo 4" não foi por vontade de Keanu Reeves.

O produtor da saga revelou que o ator, que sai de cada filme num profundo estado de exaustão, "suplicou" para o assassino profissional finalmente morrer no "capítulo" mais recente.

"Depois do segundo, terceiro e quarto filmes... fazê-los é tão cansativo e destrói o Keanu, física e emocionalmente”, explicou Basil Iwanyk numa entrevista ao Collider a propósito da estreia no dia 22 da série "The Continental", que se passa no mesmo universo, mas na década de 1970.

E continuou: "No final, ele diz sempre 'Não posso fazer isto outra vez’, e nós concordamos com ele. O tipo fica uma sombra de si mesmo porque se empenha completamente. Ele disse 'Quero ser morto de certeza no final deste filme'. E nós ficámos do género 'Sabes, vamos deixar uma pequena abertura de 10%'".

Acrescentando que a saga forjou laços de amizade profundos entre todos ao longo dos anos e o sucesso crítico e comercial dos filmes os leva a pensar sempre em mais um filme, o produtor colocou-se no papel de Ringo Starr dos Beatles, com o ator e o realizador Chad Stahelski a serem Paul McCartney e John Lennon: ele ficará à espera que a dupla encontre uma boa história que justifique voltar a juntar a "banda".

"Todos nós queremos outro 'John Wick'. Não sabemos como será e quando vai acontecer, mas gostamos uns dos outros e deste mundo. Vai ser preciso tudo para tentar descobrir. Já descobrimos? Não. E se não conseguirmos descobrir, haverá um [filme]? Não, claro que não. Ninguém vai tentar apenas fazer só por fazer", prometeu.