Já falta pouco: "Top Gun: Maverick" chega aos cinemas a 26 de maio e traz de volta Tom Cruise como o icónico "ás indomável" Pete “Maverick” Mitchell.

Também Val Kilmer faz uma participação especial como Tom “Iceman” Kazansky, mas ficaram de fora as duas atrizes que interpretaram as principais personagens femininas no filme de 1986.

Para o realizador Joseph Kosinski, nunca foi colocada a questão de regressarem Kelly McGillis como Charlie Blackwood, a instrutora e paixão do Maverick, ou Meg Ryan como a esposa de Nick "Goose" Bradshaw (o parceiro e melhor amigo do piloto).

"Essas não eram as histórias em que estávamos a pensar. Não queria que todos os enredos estivessem sempre a olhar para trás. Era importante apresentar algumas personagens novas", explicou à publicação Insider.

Em alternativa, Maverick surge a tentar reconquistar outra antiga namorada (interpretada por Jennifer Connelly), mencionada como "a filha do Almirante" no "Top Gun" de 1986.

"Penny Benjamin, uma personagem de que ouvimos falar, mas nunca vimos antes, foi uma oportunidade incrível de trazer a personagem de Jennifer Connelly para este filme", explicou Kosinski.

A personagem de Meg Ryan aparece em flashbacks do primeiro filme porque o seu filho, Bradley "Rooster" Bradshaw (papel de Miles Teller), faz parte da nova geração de pilotos que será treinada por Maverick para uma perigosa missão.

Outras novidades no elenco são Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, Monica Barbaro, Jay Ellis e Danny Ramirez.

Em declarações que se tornaram virais no verão de 2019 à Entertainment Tonight, Kelly McGillis confirmou que não tinha sido convidada e foi muito sincera sobre as prováveis razões.

"Sou velha e gorda e aparento a idade que tenho, e não é disso que isto [o filme] trata", explicou a atriz, agora com 64 anos.

O TRAILER DE "TOP GUN: MAVERICK".