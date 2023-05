Já está disponível o trailer de "Mistério em Veneza", o terceiro filme com Kenneth Branagh como realizador e à frente das câmaras no papel de Hercule Poirot.

Após "Crime no Expresso do Oriente" (2017) e "Morte no Nilo" (2022), que adaptavam respetivamente os livros policiais publicados em 1934 e 1937, o ator, realizador e argumentista avança para uma das obras tardias de Agatha Christie sobre o famoso detetive belga: "Hallowe'en Party" ("Poirot e o encontro juvenil" em Portugal), lançado em 1969.

Segundo a sinopse oficial, a história "passa-se numa época assustadora em Veneza, após a Segunda Guerra Mundial, na véspera do dia de Todos os Santos e é um mistério aterrador que marca o regresso do célebre detetive, Hercule Poirot. Agora reformado e a viver num exílio auto-imposto na cidade mais glamorosa do mundo, Poirot assiste relutantemente a uma sessão espírita num palácio decadente e assombrado. Quando um dos convidados é assassinado, o detetive é empurrado para um mundo sinistro de fantasmas e segredos".

Tal como nos filmes anteriores, volta a juntar-se um impressionante elenco, onde se destacam Jamie Dornan e Jude Hill (pai e filho em "Belfast”, um filme também de Branagh), Tina Fey, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e a mais recente vencedora do Óscar de Melhor Atriz, Michelle Yeoh.

Durante a convenção CinemaCon, que terminou recentemente em Las Vegas, Branagh anunciou que a banda sonora seria da autoria de Hildur Guđnadóttir, a aclamada compositora islandesa que venceu o Óscar pela banda sonora de "Joker".

A estreia portuguesa de "Mistério em Veneza" ainda não tem data oficial, mas a norte-americana está anunciada para 15 de setembro.

TRAILER LEGENDADO.