O filme de animação “Klaus”, que conta com a participação dos portugueses Sérgio Martins, na direção de animação, e Edgar Martins, no departamento de argumento, está nomeado aos Prémios Europeus de Cinema (EFA, sigla em inglês), foi anunciado esta terça-feira (20).

“Klaus”, do realizador espanhol Sergio Pablos, é um dos quatro filmes nomeados na categoria Melhor Filme de Animação dos EFA, à qual concorrem também “Josep”, do francês Aurel, “Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary”, do francês Rémi Chayé, e “Nos ili zagovor netakikh” (“The Nose or the Conspiracy of Mavericks”, título em inglês), do russo Andrey Khrzhanovskiy.

Os quatro nomeados para a categoria de Melhor Filme de Animação foram escolhidos por um comité composto pela compositora francesa Béatrice Thiriet (membro da direção dos EFA), pela realizadora romena Anca Damian, pelo produtor espanhol Antonio Saura e, em representação da Associação Europeia do Filme de Animação, pelo produtor português Diogo Carvalho, pela produtora britânica Camilla Deakin e pelo representante institucional luxemburguês Norbert Laporte.

A 33.ª cerimónia de entrega dos EFA, marcada para 12 de dezembro, irá decorrer online.

“Klaus”, que esteve este ano indicado para os Óscares, estreou-se em 15 de novembro do ano passado na plataforma Netflix.

O filme apresenta, de acordo com a Netflix, “um estilo de animação único que combina técnicas tradicionais de desenho 2D com a tecnologia mais avançada”.

“Klaus” foi realizado na íntegra nos SPA Studios, em Madrid, com uma equipa que junta pessoas de mais de 20 países, incluindo dois portugueses: Sérgio Martins, na direção de animação, e Edgar Martins, no departamento de argumento.

Sérgio Martins venceu a Melhor Direção de Animação em Longa Metragem, pelo filme “Klaus”, nos prémios Annie, considerados os 'Óscares' do cinema de animação, que são atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação.