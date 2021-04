Daniel Craig, Rian Johnson e Ram Bergman, respetivamente a estrela e produtores do filme "Knives Out" (e o segundo também é o realizador e argumentista) vão receber para cima de 100 milhões de dólares cada [84 milhões de euros] graças ao acordo para lançar as duas sequelas na Netflix, de acordo com as fontes da publicação The Hollywood Reporter (THR).

O pacto milionário de 469 milhões de dólares [394,2 milhões de euros] dá a Johnson "imenso controlo criativo" e apenas tem como contingências que Craig entre nos filmes e cada um tenha pelo menos o orçamento da produção de 2019, que andou à volta dos 40 milhões.

Em troca, a Netflix ganha uma saga mediática a partir de um filme que estreou nos cinemas e com isso enfraquece astutamente essa concorrência.

Com inspiração reconhecida nos mistérios de Agatha Christie, o filme à volta do detetive texano Benoit Blanc (Craig) que investigava a morte do patriarca de uma família combativa e excêntrica ultrapassou os 311 milhões de dólares de receitas de bilheteira em todo o mundo.

Mas o acordo da produtora de Johnson e Bergman com a distribuidora era apenas para um filme.

Segundo o THR, os dois produtores eram vistos como grandes defensores da experiência do grande ecrã, mas decidiram apresentar o seu projeto às plataformas de streaming por questionarem a viabilidade de estrear filmes nos cinemas nos tempos mais próximos após Hollywood adiar muitos dos seus trunfos de 2020 e congestionar a agenda por causa da pandemia.

Os parceiros do primeiro filme não conseguiram competir com as novas propostas.

"Sim, está a pagar demasiado, mas a Netflix está a jogar xadrez enquanto todos os outros estão a jogar damas", comentou uma pessoa do setor do streaming que conhece os detalhes do negócio.

"Tira um produto testado de cinema do tabuleiro e coloca-o no seu bolso. E é outra maneira de reeducar o público para pensar em streaming e na sua empresa acima de um estúdio", completa.

Seguindo o modelo da sua inspiração literária, o belga Poirot, a rodagem da primeira sequela com o detetive Benoit Blanc a investigar um novo caso começa a 28 de junho na Grécia. O elenco ainda não é conhecido.

