A interpretação de Kristen Stewart como princesa Diana no filme "Spencer" foi elogiada por uma das pessoas que melhor a conheceu fora dos olhares do público.

"De todas as pessoas que interpretaram Diana nos últimos dez anos, ela foi a mais próxima dela. [...] Conseguiu aperfeiçoar os seus maneirismos", disse à revista People Ken Wharfe, que foi o polícia responsável pela proteção pessoal da princesa entre 1988 e 1993, depois de dois anos como guarda-costas dos seus filhos.

O período de tempo é importante pois engloba as tentativas mais sérias de retratar Diana no cinema e televisão depois de vários telefilmes quase caricaturais: Naomi Watts no filme "Diana" (2013) e Emma Corrin na quarta temporada de "The Crown" (só em 2022 será conhecido o trabalho da sua sucessora na série, Elizabeth Debicki).

A FAMÍLIA REAL NO CINEMA E TELEVISÃO

Quando Kristen Stewart aparece no filme a correr, o guarda-costas também reparou que "isso foi muito, muito Diana".

Ken Wharfe foi ainda responsável pela supervisão da segurança no funeral da princesa em 1997, mas acompanhou o que aconteceu durante o período de tempo retratado pelo filme: oficialmente, "Spencer" é uma ficção que retrata Diana durante as festividades do Natal de 1991 na propriedade real de Sandringham House, quando ela percebe que não pode continuar a sua relação com o Príncipe Carlos e nunca será rainha.

"Ela limitou-se a passar tempo na cozinha com o chef ou com pessoas como eu, na esperança de que o tempo passasse e ela pudesse voltar para Londres. Foi um purgatório para Diana", disse à revista o antigo polícia.

"Spencer" está em exibição nos cinemas portugueses.

VEJA O TRAILER.