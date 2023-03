Na cerimónia dos Óscares, Michelle Yeoh fez história ao tornar-se a primeira vencedora de Melhor Atriz a identificar-se como sendo de etnia asiática (Joan Fontaine e Olivia de Havilland nasceram em Tóquio, onde o pai era professor, mas sempre foram consideradas norte-americanas de ascendência britânica).

Nas redes sociais, foi partilhado um vídeo onde se pode ver Janet Yeoh, mãe da atriz, a celebrar a vitória da filha.

“Para todos os meninos e meninas que se parecem comigo esta noite a ver, este é um farol de esperança e possibilidades. Esta é a prova de que os sonhos se tornam realidade. E senhoras, não deixe ninguém dizer que vocês já passaram do vosso auge. Nunca desistam", disse a atriz originária da Malásia, de 60 anos, debaixo de fortes aplausos, que recordou as origens no cinema de Hong Kong e dedicou o prémio à sua mãe e a todas as mães do mundo: "São as verdadeiras super-heroínas e sem elas, nenhum de nós estaria aqui esta noite".

Veja o vídeo: