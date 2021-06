Ninguém disse a Laurence Fishburne porque é que não vai entrar no próximo filme "Matrix".

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss regressam como Neo e Trinity em "The Matrix 4" (ainda não há título oficial), tal como as personagens secundárias interpretadas por Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson, mas não o ator que interpretou Morpheus.

A trilogia inicial, estreada entre 1999 e 2003, foi realizada por Lana e Lilly Wachowski, mas só Lana volta à cadeira de realização no quarto filme.

Em entrevista ao Collider, Fishburne diz que não está cansado que lhe perguntem pelo novo filme.

"Percebo perfeitamente. Faria sentido que as pessoas me perguntassem isso, portanto não se torna cansativo. Não estou no próximo filme ‘Matrix’ e terá de perguntar à Lana Wachowski a razão, porque não tenho uma resposta para isso", explicou.

Os mais conhecedores dos detalhes da saga especulam que ficou de fora porque Morpheus morreu no jogo multiplataforma “The Matrix Online”, que as irmãs Wachowski assumiram como uma continuação canónica dos filmes.

Outros avançaram com a teoria de que Yahya Abdul-Mateen II irá interpretar uma versão mais jovem da personagem, o que foi desmentido pelo próprio Keanu Reeves, que esclareceu que o novo filme não vai fazer referências ao passado.

O papel de Morpheus é um dos mais icónicos da carreira de Laurence Fishburne.

Numa entrevista no ano passado à “New York Magazine”, o próprio reconheceu isso: “É provavelmente o papel pelo qual mais serei recordado, o que é ótimo. Não será a única coisa pela qual serei recordado, o que ainda é melhor. O que eu consegui com ele é que eu tenho Darth Vader numa mão e tenho o Obi-Wan na outra mão. Tenho o Bruce Lee, tenho o Muhammad Ali tudo ali misturado, e tenho kung fu.”

Ainda com Jonathan Groff, Neil Patrick Harris e Priyanka Chopra no elenco, "The Matrix 4" chegará aos cinemas a 21 de dezembro.