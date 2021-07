"Space Jam: Uma Nova Era", o novo filme da Warner Bros, alcançou o primeiro lugar das bilheteiras nos EUA e Canadá este fim de semana, com uma receita bruta estimada de 31,6 milhões de dólares.

Também já nos cinemas portugueses, o filme de ação e animação - uma sequela quase 25 anos após o "Space Jam" original com Michael Jordan - mostra a estrela da NBA LeBron James a juntar-se a Bugs Bunny e outros personagens Looney Tunes num jogo de basquetebol contra uma entidade de inteligência artificial que ameaça o seu filho.

A produção - apesar das críticas negativas - derrubou "Viúva Negra", que dominou as bilheteiras no fim de semana anterior: o novo filme de super-heróis da Marvel arrecadou 26,25 milhões de dólares no segundo fim de semana de exibição.

Para o estúdio controlado pela Disney, é uma quebra histórica de 67% em relação à estreia, batendo os 62% de "Homem-Formiga e a Vespa" (2018).

Reagindo aos números em comunicado, a organização que junta os exibidores de cinema nos EUA atribuiu o resultado negativo à estratégia da Disney em lançar o filme ao mesmo tempo nos cinemas e na sua plataforma de streaming com acesso premium, e a consequente pirataria.