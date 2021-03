Há muito planeada, mas nunca concretizada, vai finalmente avançar a sequela do icónico filme de ficção científica "Distrito 9" (2009).

Nas redes sociais, o realizador Neill Blomkamp confirmou que está a escrever "Distrito 10" com Terri Tatchell, tal como da primeira vez, e também com Sharlto Copley, o protagonista do filme. E deixou apenas uma promessa aos fãs: "Está a caminho".

Produzido por Peter Jackson, "Distrito 9" decorria num mundo ficcional no qual os extraterrestres são obrigados a viver num campo na África do Sul.

Adaptando a sua curta-metragem de 2006 "Alive in Joburg", foi o primeiro filme de Neill Blomkamp, então com 29 anos, que tinha créditos firmados como realizador dos espantosos filmes promocionais do jogo "Halo: Arms Race" da Microsoft.

"Distrito 9" arrecadou 210 milhões de dólares a nível mundial e foi nomeado para quatro Óscares (Melhor Filme, Argumento Adaptado, Efeitos Visuais e Montagem), abrindo as portas de Hollywood ao realizador, que fez a seguir "Elysium" (2013) e "Chappie" (2015).

