Jake Gyllenhaal entrou em negociações para ser o protagonista de uma nova versão do filme "Profissão Duro" para o estúdio MGM.

O projeto também pode vir a ter como realizador Doug Liman, que tem no currículo sucessos como "Identidade Desconhecida" (2002, o primeiro da saga "Jason Bourne") e "Mr. e Mrs. Smith" (2005), e dois filmes com Tom Cruise , "No Limite do Amanhã (2014) e "Barry Seal: Traficante Americano" (2017).

"Profissão Duro" é um dos filmes mais populares de Patrick Swayze, que interpretava Dalton, um porteiro de bares com passado misterioso licenciado em filosofia e na "arte da porrada", que era contratado para colocar em ordem um estabelecimento no Missouri, o que o colocava em choque com o mais poderoso homem da cidade, um corrupto empresário.

Com claras ressonâncias das histórias dos 'westerns', "Road House", no original, foi um inesperado sucesso comercial em 1989 (mais de 30 milhões de dólares na época), mas o sucesso seria ainda maior no então emergente mercado de vídeo, tornando-se um filme de culto.

Não se sabe se Jake Gyllenhaal interpretará Dalton ou uma nova personagem.

O projeto ainda não tem datas para começar a produção ou de estreia.