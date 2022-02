Promoção do lançamento digital do filme usou uma recriação muito especial da imagem da série de animação dos anos 1960. [ARTIGO COM SPOILER]

Após se tornar o maior sucesso dos cinemas na era da pandemia, "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" vai ficar disponível nas plataformas digitais a 22 de março e em 4K UHD e Blu-ray a 12 de abril. E o anúncio oficial não foi deixado ao acaso, com uma recriação muito especial do famoso meme retirado de uma imagem da série de animação dos anos 1960 onde o super-herói se deparava com um vilão que o imitava. [ARTIGO COM SPOILER] Ao longo dos anos, o meme teve outras variações, incluindo uma com três Homem-Aranha... a que foi recriada por Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire para o anúncio esta quarta-feira das datas de lançamento do filme noutros formatos. "Claro que temos 'o' meme", anunciaram as redes sociais oficiais. "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" já tinha um momento em que os três super-heróis apontam-se uns aos outros, mas a recriação perfeita é a divulgada esta quarta-feira.