Leonardo DiCaprio revelou a primeira fotografia oficial de "Killers of the Flower Moon", o novo filme (o sexto) em que trabalha às ordens de Martin Scorsese e contracena com Robert De Niro (no seu nono filme com o realizador): os três têm muita história entre si, mas nunca ao mesmo tempo no cinema.

Cruzamento entre "thriller" e western (o primeiro na carreira com quase 50 anos do cineasta), a produção da Apple baseia-se na história verídica do que aconteceu à nação índia Osage no Estado do Oklahoma, que viu vários dos seus membros assassinados um a um no início dos anos 1920 nos EUA após a descoberta de petróleo no seu território, no que se tornou um dos primeiros casos investigados pelo recentemente criado FBI e que ficou popularmente conhecido por "Reino do Terror".

A fotografia mostra DiCaprio como Ernest Burkhart, o sobrinho de um poderoso rancheiro (De Niro), e Lily Gladstone como a sua esposa Mollie, uma mulher da nação Índia Osage.

O principal protagonista do filme é Jesse Plemons, o investigador do FBI.

Será o maior papel na sua carreira após "roubar" cenas como secundário em vários filmes e se ter feito notar primeiro na série de culto "Friday Night Lights" (2006-2011), a que se seguiu o papel do vilão Todd Alquist noutra produção televisiva que dispensa apresentação, "Breaking Bad" (2012-2013), e na segunda temporada da antologia "Fargo" (2015).

Após atrasos por causa da pandemia, a rodagem arrancou em abril e deverá durar sete meses.

A produção tem um orçamento gigantesco de 200 milhões de dólares que, além de pagar as estrelas, está a ser rentabilizado: nas últimas semanas, o jornal local Osage News tem partilhado fotografias exclusivas dos bastidores, como construções e renovação de fachadas, além da chegada dos carros de época.

VEJA ALGUMAS IMAGENS.