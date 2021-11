Leonardo DiCaprio estava nas negociações avançadas para ser a estrela de um filme sobre o reverendo Jim Jones, o organizador do que viria a ser conhecido como o massacre de Jonestown.

Além de ser o protagonista, DiCaprio também estará envolvido através da sua produtora, Appian Way.

O argumento de "Jim Jones" que chamou a atenção do ator é da responsabilidade de Scott Rosenberg, ligados aos filmes "Jumanji" e "Venom".

Jim Jones foi o fundador e líder da seita religiosa Templo dos Povos em Indianapolis (EUA), que promovia o Socialismo Cristão, ganhando fama depois de se mudar para a Califórnia, principalmente em São Francisco, em meados dos anos 1960. Após rejeitar o Cristianismo tradicional e realizar alegados milagres, proclamou que era Deus e fundou em 1974 a cidade de Jonestown, na Guiana, com a intenção de ser um paraíso utópico livre da opressão do capitalismo dos EUA.

Por causa de denúncias da violação dos direitos humanos, o governo norte-americano enviou uma delegação liderada pelo congressista Leo Ryan, que acabaria por ser assassinado com mais quatro pessoas por seguidores de Jones a 18 de novembro de 1978.

No mesmo dia, Jones organizou o suicídio coletivo de 909 seguidores, incluindo 304 crianças, ainda que muitos vários não soubessem que o Flavor Aid que estavam a ingerir (uma refresco famoso na altura) tinha cianeto. Jones morreu de um ferimento de bala na cabeça, que se suspeita que tenha sido suicídio.

"Jim Jones" ainda não tem data de estreia nem qualquer realizador, desconhecendo-se se será para os cinemas ou streaming: o estúdio é a MGM, que será comprado pela Amazon.

Seguindo a tendência dos tempos, os próximos filmes de DiCaprio também serão para plataformas de streaming: é uma das muitas estrelas de "Não Olhem para Cima", uma comédia de Adam McKay, que será lançada a 8 de dezembro nos cinemas portugueses antes de chegar a 24 à Netflix, seguindo o 'western' "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, que deverá ser lançado no final de 200 na Apple TV+.