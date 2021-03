"Liga da Justiça de Zack Snyder" esteve disponível na HBO Max esta segunda-feira (8), dez dias antes do lançamento oficial.

Alguns utilizadores da plataforma de streaming nos EUA tiveram acesso pelo menos à primeira das quatro horas do filme quando tentavam ver a animação "Tom & Jerry" e rapidamente essa informação começou a ser partilhada nas redes sociais.

Mais tarde, a situação foi resolvida e o estúdio entrou numa corrida para remover até as fotos disponíveis da gaffe que tinham sido partilhadas.

"'Liga da Justiça de Zack Snyder' ficou temporariamente disponível na HBO Max e o erro foi tratado em minutos", reconheceu a plataforma em comunicado.

Os comentários de um dos que conseguiram ver parte do filme também entusiasmaram.

"O CGI [efeitos especiais] finalmente rivaliza com o da Marvel e vão adorar. Não digo mais nada. Não há spoilers. Fiquem entusiasmados".

"Lá descobriram e cortaram o feed, mas posso dizer que a primeira hora da versão de Snyder é o melhor filme DC que alguma vez vi".

Disponível oficialmente no dia 18, o filme junta Batman (Ben Affleck), Mulher Maravilha (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) para salvar o planeta de Steppenwolf, DeSaad, Darkseid e das suas terríveis intenções.

Recorde-se que a versão terminada por Joss Whedon que chegou aos cinemas em novembro de 2017 com 120 minutos deixou muitos fãs zangados, com críticas à história banal, efeitos especiais de segunda gama, refilmagens e dois realizadores com visões claramente diferentes.

Após uma longa campanha de pressão dos fãs, a HBO Max avançou com o financiamento para Snyder completar a sua versão, que não usa nada do que foi filmado por Whedon.

Com algumas cenas adicionais rodadas em outubro do ano passado, incluindo com Jared Leto como Joker, "Liga da Justiça de Zack Snyder" será lançado no formato 4:3 e não em widescreen, "para que um dia possa ser visto nos ecrãs IMAX".

Isto significa que os espectadores da HBO terão de se conformar com as barras pretas nos dois lados do ecrã, como se percebia no trailer.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.