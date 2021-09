A segunda edição do BANFF - Festival internacional de cinema para amantes de desporto, adrenalina e ar livre realiza-se a partir das 18h00 deste sábado, 25 de setembro, nos jardins do Heden, em Santa Apolónia (Lisboa).

Em comunicado, a organização confirma que o sucesso da primeira edição "inscreveu Portugal como ponto de paragem obrigatória do Banff Centre Mountain Film Festival World Tour", que percorre anualmente mais de 40 países, chegando a uma audiência superior a 550.000 pessoas em mais de 1.300 sessões com sessões de exibição “intimistas” que apresentam uma seleção de filmes de exploração e aventura, cultura e ambiente, e desporto de ar livre.

Para surpreender os amantes de desporto de aventura, adrenalina e curiosos de cinema, o cartaz junta mais de uma dezena de filmes, com a organização a destacar "Charge 2", que narra a experiência de cinco dos melhores freeskiers do mundo e de um campeão mundial de pilotagem de drone numa semana de Cat Skiing em British Columbia (Canadá); "Return to El Guayas", que junta o galardoado realizador Ben Stookesberry ao Red Bull paddler Rafa Ortiz e ao kayaker Lane Jacobs na primeira descida de um dos mais desafiantes rios da Colômbia - o Rio Guayas; ou "Free as Can Be", sobre o feliz encontro de um jovem escalador com uma velha lenda que o ajuda a alcançar o sonho de uma vida – escalar sem cordas a mítica montanha El Capitan, em Yosemite, Califórnia.

Os bilhetes estão à venda por 6,97€.