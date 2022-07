Após uma sondagem do ano passado ter indicado que o filme era o mais aguardado de 2022, os números confirmam: o "teaser trailer" de “Black Panther: Wakanda Forever” chegou às 172 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, confirmou fonte da Marvel à revista Variety.

O número coloca-o entre uma das maiores estreias da Marvel e praticamente duplica o do primeiro "teaser" de "Black Panther" em 2017, que teve 88 milhões de visualizações.

Entre os lançamentos do Universo Cinematográfico, atualmente composto por 29 filmes, "Wakanda Forever" também é um dos maiores: o top continua a ser liderado por "teaser" de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (355,5 milhões), seguido pelo "teaser" (289 milhões) e trailer (268 milhões) de "Vingadores: Endgame", o "teaser" de "Vingadores: Guerra do Infinito" (230 milhões) e o "teaser" de "Thor: Amor e Trovão" (209 milhões).

Mas ao contrário de todos estes filmes, o "teaser" de “Black Panther: Wakanda Forever” foi lançado num sábado à noite, o que não é melhor para gerar milhões de visualizações e repetições, o que acontece aos dias da semana.

O 30.º filme da Marvel também encerra a fase 4 do seu Universo Cinematográfico.

Marcadas pela emoção e o impacto do falecido Chadwick Boseman, as imagens do trailer revelam um luto e o regresso de atores do primeiro filme (Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Martin Freeman), mas também guerras e conflitos, além de Tenoch Huerta como Namor, o Príncipe da Atlântida (uma das primeiras personagens da Marvel, criada logo em 1939) e o seu exército, e, mesmo no fim, alguém a vestir o fato do Black Panther, sem revelar a sua identidade.

A estreia nos cinemas está marcada para 10 de novembro.

O TRAILER.