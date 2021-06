Há mais para contar sobre a icónica Cruella de Vil.

O The Hollywood Reporter e outras publicações norte-americanas confirmaram que uma sequela de "Cruella" está em fase inicial de preparação dentro da Disney.

Garantida Emma Stone (os contratos dos protagonistas são habitualmente para mais do que um filme), são esperados os regressos do realizador Craig Gillespie e do argumentista Tony McNamara.

Na prequela em imagem real inspirada pela animação "Os 101 Dálmatas" (1961), Emma Stone interpreta Estella, uma jovem rapariga inteligente e criativa determinada a fazer vingar o seu nome através da moda na Londres da década de 1970 cujo lado perverso é revelado pelo relacionamento com a Baronesa von Hellman (Emma Thompson).

O estúdio revelou o balanço positivo do filme, que estreou ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma de streaming Disney+ com um custo adicional entre 27 e 28 de maio.

"Estamos muito satisfeitos com o sucesso de bilheteira de 'Cruella', em conjunto com o seu forte desempenho até ao momento no Disney+ Premier Access. O filme foi incrivelmente bem recebido pelo público em todo o mundo, com uma pontuação de audiência de 97% no Rotten Tomatoes, além do A [classificação] em todos os grupos demográficos do CinemaScore [inquéritos de opinião feitos nos cinemas] no fim de semana de estreia, classificando-o entre as mais populares das nossas reimaginações em imagem real", disse um porta-voz da Disney em comunicado.

TRAILER DE "CRUELLA".