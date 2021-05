Menos de uma semana após estar coberto por uma decoração a comemorar o Ramadão, o Burj Khalifa foi conquistado pela saga "Velocidade Furiosa".

A vasta "família" Toretto regressa à ação já esta semana, com "Velocidade Furiosa 9" a chegar aos cinemas mais cedo em alguns países recuperados do impacto da pandemia, mais de um mês antes dos EUA e Europa: o arranque é na Coreia do Sul e Hong Kong já esta quarta-feira, seguido do Rússia e Médio Oriente amanhã e a China na sexta.

Comemorando o chegada aos Emirados Árabes Unidos, os fãs no Dubai foram surpreendidos com um espetáculo de luzes e vídeo de promoção do filme a dominar o edifício mais alto do mundo.

O vídeo tornou-se rapidamente viral e foi partilhado por Vin Diesel, que escreveu sentir-se "abençoado e grato" pela aparição.

Além de Vin Diesel, estão de volta Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e até Sung Kang (o falecido Han, "ressuscitado" no primeiro trailer divulgado em fevereiro no ano passado).

A vilã volta a ser Charlize Theron, mas com um aliado de preso: John Cena é Jakob Toretto, um super ladrão, assassino, condutor de topo e até agora desconhecido irmão de Dom e Mia.

A estreia portuguesa está anunciada para 24 de junho.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.