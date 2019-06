O júri do Festival Internacional de Cinema de Sever do Vouga “Paisagens” distinguiu o filme “Marias da Sé”, do cineasta português Filipe Martins, com o Prémio Longa Metragem, anunciou esta terça-feira a organização.

Na terceira edição do “Paisagens”, o Prémio Curta Metragem de Ficção foi para o filme “Want Me”, de Biche de Ville (Bélgica), e o Prémio Curta Metragem Portuguesa coube ao filme “California”, de Nuno Baltazar, enquanto o Prémio Melhor Filme Experimental foi atribuído a “The Note”, de Siavash Eydani, do Irão.

No documentário, o prémio para a melhor longa metragem foi para o filme “Meerim”, de Maria Lyass, do Quirguistão, e o prémio curta metragem para “In manus tuas”, de Milana Majar, da Bósnia-Herzegovina.